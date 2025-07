Ultimo la scaletta del concerto all’Olimpico 2025 con un annuncio speciale

Niccolò Moriconi, questo il vero nome di Ultimo, torna a incantare Roma con tre date imperdibili allo Stadio Olimpico nel luglio 2025. Dopo aver conquistato Lignano Sabbiadoro, Ancona e Milano, l'artista promette un concerto straordinario, ricco di sorprese e emozioni. Un ritorno atteso dai fan, che si trasformerà in un evento indimenticabile nella capitale. Prepariamoci a vivere una notte magica, perché Ultimo ha in serbo qualcosa di speciale per il suo pubblico romano.

Ultimo torna a Roma: il 10, l’11 e il 13 luglio sono le date dei concerti di Ultimo allo Stadio Olimpico. Dopo aver infiammato Lignano Sabbiadoro, Ancona e Milano, il cantante arriva nella sua Capitale: il terzo sarà anche il suo decimo live dall’ambito palcoscenico romano, un concerto che si trasformerà in un evento unico, come ha annunciato lui stesso sui social. Gli annunci di Ultimo: le sorprese al pubblico. Niccolò Moriconi, questo il vero nome di Ultimo, terrà a Roma il suo decimo concerto allo Stadio Olimpico, sold out come tutti gli altri show. E farà una sorpresa ai suoi fan, come ha annunciato sui social: “Stasera la prima di 3 date all’Olimpico. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ultimo, la scaletta del concerto all’Olimpico 2025 (con un annuncio speciale)

In questa notizia si parla di: concerto - olimpico - scaletta - annuncio

Ultimo, il decimo concerto all’Olimpico in diretta dal suo Parchetto - Ultimo ha regalato un’emozionante serata di musica e passione durante il suo decimo concerto allo Stadio Olimpico di Roma, trasmettendo in diretta dal suo parchetto e tenendo tutti con il fiato sospeso.

Ultimo, la scaletta del concerto allo stadio Olimpico di Roma Vai su Facebook

Ultimo, la scaletta del concerto allo stadio Olimpico di Roma Vai su X

Ultimo, la scaletta del concerto all’Olimpico 2025 (con un annuncio speciale); Ultimo, la scaletta del concerto all’Olimpico di Roma; La scaletta del concerto 2025 di Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma: l’ordine delle canzoni.

Ultimo, la scaletta del primo concerto allo Stadio Olimpico di Roma - In occasione del suo decimo concerto allo stadio Olimpico, in programma domenica 13 luglio, il cantautore ha comunicato l’arrivo di una sorpresa per il pubblico: “Quella sera annuncerò qualcosa di ver ... Segnala tg24.sky.it

La scaletta del concerto 2025 di Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma: l’ordine delle canzoni - Appuntamento da questa sera allo stadio Olimpico di Roma per Ultimo, il cui tour si avvia verso la conclusione ... Secondo fanpage.it