Ultimo fa la storia | L’annuncio più importante della sua vita domenica all’Olimpico…

Domenica 13 luglio 2025, lo Stadio Olimpico sarà il palcoscenico di un momento storico per Niccolò Moriconi, in arte Ultimo. Dopo anni di successi e sacrifici, il giovane artista romano si appresta a condividere con il mondo l’annuncio più importante della sua vita, un evento che segnerà il suo destino artistico e lasciarà un’impronta indelebile nel cuore dei suoi fan. Preparatevi a vivere un momento indimenticabile, perché il meglio deve ancora arrivare.

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, si trova a vivere uno di quei momenti che cambiano per sempre la vita di un artista. Il ragazzo che solo pochi anni fa cantava nei piccoli locali romani ora si prepara a fare storia: domenica 13 luglio 2025, durante la sua decima esibizione allo Stadio Olimpico, rivelerà quello che lui stesso definisce "l'annuncio più importante" della sua carriera.

