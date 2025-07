Ultimo e l' annuncio più importante della carriera Le prime indiscrezioni

L'attesa è finally finita: Ultimo, il cantautore romano noto per le sue emozionanti performance, sta per rivelare l'annuncio più importante della sua carriera. Dopo aver conquistato gli stadi italiani con il suo nuovo tour, tra entusiasmo e sold out, Niccolò Moriconi si prepara a sorprendere ancora una volta il suo pubblico. L'appuntamento è, dunque, alle porte: non perdete questa occasione unica di scoprire cosa bolle in pentola per il futuro di Ultimo.

Ultimo è alle prese con il suo nuovo tour che lo sta portando in giro per l'Italia, in stadi quasi completamente sold out. Ultimo - all'anagrafe Niccolò Moriconi - è approdato ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma per la prima di tre serate che il cantautore farà nella sua città natale. E proprio a Roma Ultimo farà quello che lui stesso ha definito sul suo account di X "l'annuncio più importante della mia carriera." L'appuntamento è, dunque, per la tappa di domenica 13 luglio, l'ultima di quelle romane. Non è la prima volta che Ultimo sceglie il palco dell'Olimpico per raccontare ai suoi fan i momenti più importanti della sua vita: lo aveva già fatto lo scorso anno quando aveva presentato sul palco la compagna Jacqueline incinta del loro primo figlio, Enea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ultimo e "l'annuncio più importante della carriera". Le prime indiscrezioni

In questa notizia si parla di: annuncio - importante - carriera - prime

Uomini e Donne, importante annuncio di Cosimo Dadorante: c’entra Tina Cipollari - Un’inaspettata sorpresa scuote il mondo di Uomini e Donne: Cosimo Dadorante e Tina Cipollari sono ancora in contatto! Dopo quasi due mesi di silenzio, lui conferma con entusiasmo che tra loro c’è ancora un legame forte.

MILANO (ITALPRESS) – “E’ il momento migliore della mia carriera. Il Torino mi ha dato tanto, ho ringraziato il club, ho parlato con tante persone che mi hanno accompagnato in questo mio percorso, ma penso di aver fatto un passo importante, sono in un club Vai su Facebook

Ultimo e l'annuncio più importante della carriera. Le prime indiscrezioni; Ultimo: “L’annuncio più importante della mia carriera”. Di cosa si tratta; Gregoriana: al via la nuova stagione. Ecco le prime novità.

Roma femminile, Luca Rossettini è il nuovo allenatore: l'annuncio ufficiale e le prime dichiarazioni - L'ex difensore raccoglie l'eredità lasciata da Alessandro Spugna e ha sottoscritto con il club gialloros ... Da msn.com

Le prime parole di Marquez dopo l'annuncio: La priorità è la mia carriera - Le prime parole di Marquez dopo l'annuncio: "La priorità è la mia carriera" Il numero 93 affronta i microfoni a pochi minuti dall'ufficializzazione sulla squadra con cui correrà nel 2024 ... Lo riporta motogp.com