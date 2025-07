Ultimo e il primo concerto del 2025 all’Olimpico | Momento indelebile per me

Il sipario si è appena aperto sull’epico debutto del 2025 all’Olimpico di Roma, regalando a Ultimo un’esperienza indimenticabile. Un concerto sold out che ha acceso emozioni e cuori, consolidando un legame speciale tra artista e pubblico. La magia di questa notte resterà impressa per sempre nella memoria di tutti. E, dopo questo inizio col botto, l’attesa per i prossimi appuntamenti è già alle stelle.

(Adnkronos) – Ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma, Ultimo ha dato il via al primo dei tre concerti sold out. Una Capitale che lo ha accolto con tanto amore e lui, con il cuore ancora in gola per il live, ha rivolto un pensiero ai suoi fan sui social."Questo momento per me rimarrà indelebile"

