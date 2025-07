Ultimissime Inter LIVE | Acerbi può rescindere nuovo contatto con Calhanoglu che sembra più convinto sulla permanenza

Benvenuti alle ultime novità dall'universo nerazzurro: aggiornamenti in tempo reale su Inter Live, con le notizie più calde e tutte le indiscrezioni che stanno facendo discutere i tifosi. Dall’addio di Acerbi alla situazione Pu242, fino al rinnovo di Calhanoglu, che sembra deciso a rimanere: scopri cosa bolle in pentola e preparati a vivere ogni emozione insieme alla tua Inter. Restate con noi, perché le sorprese non finiscono mai.

Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 11 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 10 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 9 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 8 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 7 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 6 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di SABATO 5 LUGLIO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Acerbi può rescindere, nuovo contatto con Calhanoglu che sembra più convinto sulla permanenza

In questa notizia si parla di: inter - ultimissime - acerbi - rescindere

Ultimissime Inter LIVE: il retroscena sulla reazione della squadra al pareggio del Napoli, la data per il rientro di Lautaro - Benvenuti su Ultimissime Inter Live! Qui troverete tutte le notizie più importanti riguardanti la nostra amata Inter, aggiornate in tempo reale dalla redazione di Inter News 24.

ULTIME NOTIZIE: La prima cosa che ha fatto il nuovo allenatore italiano Gennaro Gattuso è stata quella di rimuovere 3 nomi dell’Inter dalla lista ufficiale “Non rientrano nei miei piani”. Acerbi ha subito dato una risposta dura!! Vai su Facebook

Acerbi e Pavard ancora out: le ultimissime sui piani di mercato dell’Inter a gennaio; Inter, Acerbi e Pavard non partono per la Supercoppa ma il mercato resta chiuso; Inter: da Acerbi a De Vrij e Palacios, cosa può succedere in estate in difesa.

Inter, riflessioni su Acerbi: può dire addio SUBITO - Il processo di ringiovanimento dell’Inter nel corso di questa sessione estiva di mercato è piuttosto evidente come confermato dagli addii di Correa e Arnautovic, più quello probabile di Taremi ma sono ... Segnala passioneinter.com

Inter, pronte queste 6 cessioni: “No Asensio o Nkunku e riflessioni su Acerbi per prendere…” - C’è bisogno di consegnare a Chivu una rosa allenabile e tagliare qualche ponte con il passato: ecco il punto sul mercato dell'Inter ... Si legge su fcinter1908.it