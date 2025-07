Ugly chic | la tendenza che esclude il bello…con stile

Benvenuti nell'universo dell’"ugly chic", la tendenza che sfida le convenzioni di bellezza e celebra il brutto con stile audace. È una filosofia che premia l’imperfezione, il trasandato e il volutamente fuori moda, trasformando il brutto in un'arte di espressione personale. Questa moda strana e affascinante invita a abbracciare la propria unicità senza paura di essere giudicati. In un mondo che predica perfezione, l’"ugly chic" si rivela la vera rivoluzione di stile—un inno alla libertà di essere se stessi.

C’è una moda strana. In base alla quale devi essere brutto. Ma non brutto normale: brutto- brutto. Devi fare del tuo meglio per riuscirci, impegnarti, darti da fare, senza se e senza ma. Trasandato, ecco. Noncurante dei dettami della bella presenza, di quelli che si svegliano la mattina alle sei solo per lisciarsi i capelli. No, tu ti svegli alle sei del mattino, certo — ma per farti i capelli più crespi possibile. Gonfi come se avessi appena preso la corrente: elettrici, impazziti, perfetti. Perché questa tendenza si chiama ugly chic, e se c’è la parola “ugly” non è un caso. Questa tendenza nasce già negli anni Novanta, portata avanti da celebri stilisti, in base a un motto molto semplice e chiaro: faccio finta che della bellezza non me ne freghi niente. 🔗 Leggi su Panorama.it