Ufficiale Uefa Lione in Europa League e Crystal Palace retrocesso in Conference

La UEFA ha ufficializzato le partecipazioni di Lione e Crystal Palace nelle competizioni europee della prossima stagione, aprendo un nuovo capitolo emozionante per i tifosi di entrambe le squadre. Mentre il Lione è stato confermato in Europa League dopo la salvezza in Ligue 1, il Crystal Palace, retrocesso in Conference, dovrà affrontare una sfida diversa nel suo cammino continentale. Scopriamo insieme cosa riserva il futuro ai club e ai loro sostenitori.

La Uefa ha ufficializzato la partecipazione di Lione e Crystal Palace alle competizioni europee della prossima stagione. Con un comunicato, l’organo calcistico ha chiarito la presenza delle due squadre nelle rispettive coppe, definendo così gli scenari per i club e i loro tifosi in vista del nuovo anno sportivo. Leggi anche: Il Lione è salvo: resta in Ligue 1 e giocherĂ l’Europa League UEFA punisce il Crystal Palace per multi-proprietĂ , promosso il Lione ( Di Marzio ). Di seguito la nota ufficiale: “La Prima Camera della Cfcb aveva avviato un procedimento contro il Crystal Palace e l’Olympique Lyonnais a causa di un potenziale conflitto con la norma sulla proprietĂ multi-club prevista dall’articolo 5 del Regolamento sulle competizioni per club Uefa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ufficiale Uefa, Lione in Europa League e Crystal Palace retrocesso in Conference

