Ufficiale | Luquinhas è un nuovo giocatore del Benevento 5

Il Benevento 5 si rinforza con un acquisto di grande talento: ufficiale l’arrivo di Luquinhas, il giovane brasiliano che porta energia e creatività alla squadra. Con il suo contratto fino al 2027, questo innesto rappresenta una scommessa vincente per il futuro del club e per il lavoro del mister Fausto Scarpitti. Un nuovo capitolo da scrivere insieme: il calcio italiano si prepara a vivere emozioni intense.

Tempo di lettura: 2 minuti Il GG Team Wear Benevento 5 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Lucas Henz Oechsler, alias Luquinhas, fino al 30 Giugno 2027. È il terzo innesto per mister Fausto Scarpitti in vista della prossima stagione. LA SCHEDA – Luquinhas nasce il 9 aprile del 2003 a Criciuma in Brasile. Pivot, formato italiano, inizia la sua carriera nel futsal proprio nella squadra della sua città, il Criciuma Futsal, restandoci fino al 2021. Poi il trasferimento in Italia al CLN Cus Molise, dove ha giocato fino al termine di questa stagione. Il giocatore vanta anche presenze in nazionale italiana, dove ha disputato anche l’Europeo U19 nel 2022. 🔗 Leggi su Anteprima24.it