UFFICIALE – Inter Women presentato nuovo rinforzo in difesa

L'Inter Women si rinforza con un nuovo acquisto di grande talento: Caroline Pleidrup, difensore danese classe 2000, arriva dal Brondby per rafforzare la linea difensiva fino al 2028. Con questa mossa strategica, la squadra nerazzurra punta a consolidare il proprio valore e ambire a traguardi ancora più prestigiosi. La presenza di Pleidrup rappresenta un passo importante nel progetto di crescita e successi futuri dell’Inter femminile, che si appresta a scrivere nuove pagine di storia.

L’Inter ha da poco ufficializzato un nuovo rinforzo in difesa per quanto riguarda la squadra Femminile. Si tratta di Caroline Pleidrup in arrivo dal Brondby. NUOVO ACQUISTO – FC Internazionale Milano ha ufficializzato l’ingaggio di Caroline Pleidrup, difensore danese classe 2000, che vestirĂ la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2028. Un acquisto di spessore per la formazione femminile dell’Inter, che si assicura una giocatrice affidabile, dotata di grande esperienza internazionale nonostante la giovane etĂ . Cresciuta nel vivaio del Brøndby, uno dei club piĂą prestigiosi del calcio danese, Pleidrup ha mosso i primi passi nella prima squadra giĂ in etĂ adolescenziale, maturando le sue qualitĂ tecniche e tattiche in un contesto altamente competitivo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - UFFICIALE – Inter Women, presentato nuovo rinforzo in difesa

