Ufficiale Cissoko lascia la Roma | il difensore passa al Parma Women

Una nuova sfida nel mondo del calcio femminile, portando con sé l’esperienza e la passione maturate alla Roma. Hawa Cissoko saluta i tifosi romanisti con il sorriso, pronta a scrivere un nuovo capitolo con il Parma Women. La sua determinazione e spirito di squadra saranno senza dubbio un valore aggiunto per la sua nuova squadra, lasciando un ricordo indelebile nel cuore dei supporter giallorossi.

La Roma Femminile saluta Hawa Cissoko. Il club ha ufficializzato oggi la cessione a titolo definitivo del difensore francese, che proseguirà la sua carriera in Serie A con la maglia del Parma Women. L’annuncio è arrivato tramite un post pubblicato sull’account ufficiale su X, accompagnato da una foto e da un messaggio di saluto. Dopo una stagione vissuta con professionalità e impegno, Cissoko lascia Trigoria per intraprendere una nuova esperienza. La Roma le ha dedicato un breve ma sentito messaggio: “ Hawa Cissoko si trasferisce a titolo definitivo al Parma. In bocca al lupo, Hawa! ”. Classe 1997, la centrale era arrivata nella Capitale la scorsa estate dal West Ham, portando fisicità ed esperienza internazionale alla retroguardia giallorossa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it