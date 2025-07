Uffici postali il Comune esulta | Ripristinati 30 turni pomeridiani per l' estate Accolte le nostre richieste

Il Comune di Rimini esulta per la ripresa dei 30 turni pomeridiani negli uffici postali, segno di un impegno condiviso per migliorare i servizi ai cittadini. La decisione dell’Autorità e di Poste Italiane di rivedere il piano estivo 2025 rappresenta un risultato importante, che testimonia l’ascolto delle esigenze della nostra comunità . Accogliamo con entusiasmo questa svolta, certi che rafforzerà la vicinanza tra istituzioni e cittadini.

"Accogliamo con favore la decisione dell’AutoritĂ per le garanzie nelle comunicazioni e di Poste Italiane di modificare il piano di rimodulazione estiva 2025, disponendo il ripristino di trenta turni pomeridiani di apertura negli uffici postali del Comune di Rimini”. Così, in una nota congiunta. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

