Ue ' rammaricata' per sanzioni Usa contro relatrice Onu Albanese

L'Unione Europea esprime sincero rammarico per le recenti sanzioni USA contro Francesca Albanese, relatrice speciale ONU sui diritti umani nei territori palestinesi occupati. Questa decisione solleva preoccupazioni sulla libertà di espressione e sul rispetto del lavoro delle istituzioni multilaterali. Mentre l'UE ribadisce il suo impegno a difendere i diritti umani e il dialogo internazionale, continua a sostenere gli sforzi volti a promuovere una pace giusta e duratura nella regione.

"L'Ue sostiene fermamente il sistema dei diritti umani delle Nazioni Unite e si rammarica profondamente della decisione di imporre sanzioni a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi occupati". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri Anouar El Anouni durante il briefing quotidiano alla stampa. "L'Ue - ha aggiunto - continua a sostenere gli sforzi volti a intraprendere indagini indipendenti sulle violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale, comprese quelle che potrebbero configurarsi come crimini internazionali". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ue 'rammaricata' per sanzioni Usa contro relatrice Onu Albanese

