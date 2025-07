Ue ' nessun segnale di un' intesa imminente con Usa sui dazi'

Le speranze di un’intesa sui dazi tra Europa e Stati Uniti restano in stand-by, con nessun segnale di una svolta imminente. La Commissione europea si mantiene pronta a negoziare, ma al momento non ci sono incontri programmati. La situazione, però, potrebbe evolversi rapidamente: il futuro delle trattative è ancora tutto da scrivere, e i prossimi giorni saranno decisivi per scongiurare ulteriori tensioni commerciali.

"Rispetto a ieri, rimaniamo dalla nostra parte completamente pronti per concludere un accordo di principio con gli Stati Uniti. Non abbiamo aggiornamenti che indichino che ciò accadrà in via imminente". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea responsabile per il Commercio, Olof Gill, facendo il punto delle trattative in corso con Washington. "Non ci sono contatti previsti" nelle prossime ore, "ma tutto può cambiare da un momento all'altro", ha evidenziato.