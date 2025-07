Ue Fitto | Voto su von der Leyen? Commissione continua a lavorare come prima

Nelle parole di Raffaele Fitto si percepisce una determinazione chiara e senza tentennamenti: nonostante il voto di sfiducia, la Commissione Europea continua a lavorare con la stessa efficacia di sempre, affrontando con fermezza le grandi sfide del continente. La sua dichiarazione sottolinea l’impegno costante e la stabilità del processo decisionale, elementi fondamentali per garantire un futuro solido e prospero all’Unione. Una testimonianza di resilienza in un momento di incertezza politica.

“Io non entro nella dinamica del dibattito politico. La Commissione Europea svolge il suo lavoro esattamente come lo faceva prima di ieri senza nessuna difficoltĂ , affrontando le grandi sfide che ha di fronte”. Lo ha dichiarato da Raffaele Fitto, vicepresidente della Commissione Europea, a margine dell’assemblea pubblica dell’Unione Industriale di Napoli, che si è svolta presso la Mostra d’Oltremare, a proposito del voto di ieri sulla sfiducia a Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ue, Fitto: "Voto su von der Leyen? Commissione continua a lavorare come prima"

In questa notizia si parla di: commissione - fitto - voto - prima

Fitto: “Commissione Ue punta su nuove partnership per garantire sicurezza economica” - Fitto, membro della commissione UE, sottolinea l'importanza di nuove alleanze per garantire la sicurezza economica europea.

Solo 175 deputati hanno sostenuto la mozione di censura contro la presidente della Commissione, richiesta da un gruppo di deputati della destra radicale. FdI non ha partecipato al voto Vai su Facebook

Ue, Fitto: Voto su von der Leyen? Commissione continua a lavorare come prima; Alla fine la nomina di Fitto e degli altri commissari europei è stata approvata; Ursula bis, il Parlamento dà il via libera alla nuova Commissione Ue. Ha votato solo il 51%.

Ue, Fitto: "Voto su von der Leyen? Commissione continua a lavorare come prima" - La Commissione Europea svolge il suo lavoro esattamente come lo faceva prima di ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com

Nicola Procaccini (FdI): "In Commissione c’è Fitto. Giusto non aver votato" - socialisti "Non mettiamo in discussione la Commissione dove l’Italia ha un ruolo di peso". msn.com scrive