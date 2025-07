Ucraina Urso | Imprese italiane sapranno cogliere opportunità ricostruzione

Il ministro Adolfo Urso evidenzia come le imprese italiane siano pronte a sfruttare le grandi opportunità di ricostruzione in Ucraina, grazie a nuove partnership strategiche e un quadro politico favorevole. Questa collaborazione potrà rafforzare i legami economici tra i due Paesi, aprendo prospettive di crescita e sviluppo per il Made in Italy. Le imprese italiane hanno davanti una sfida importante: sapranno cogliere questa occasione unica e diventare protagoniste del futuro ucraino?

“Noi stiamo realizzando una serie di partnership, all’interno di un quadro politico e istituzionale, che consentirà alle imprese italiane di cogliere le opportunità della ricostruzione in Ucraina e di legare i destini dell’economia dell’impresa ucraina al nostro Paese”. Lo ha detto Adolfo Urso, Ministro del Made in Italy, intervistato a margine dell’assemblea pubblica dell’ Unione Industriale di Napoli, che si è svolta presso la Mostra d’Oltremare. “Il fatto che in queste ore migliaia di persone, delegazioni istituzionali, agenzie finanziarie, componenti del governo, imprese, si siano ritrovati a Roma nel momento decisivo, anche per le sorti dell’Ucraina, dimostra la centralità del governo italiano e dell’Italia nei nuovi processi europei e internazionali”, ha aggiunto Urso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Urso: "Imprese italiane sapranno cogliere opportunità ricostruzione"

