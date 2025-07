Ucraina Trump | Armi Usa tramite alleati Nato E annuncia dichiarazione importante sulla Russia

In un’intervista che scuote gli scenari geopolitici, Donald Trump rivela il piano degli Stati Uniti di inviare armi alla NATO, che a sua volta le fornirà all’Ucraina, promettendo anche di coprire l’intero costo. Questa dichiarazione importante pone nuove luci sulla strategia americana e sulla dinamica tra alleati e Russia in un contesto di grande tensione internazionale. Ma cosa significa davvero questa mossa per la stabilità globale?

(Adnkronos) – "Stiamo inviando armi alla Nato, poi la Nato darà quelle armi all'Ucraina". Lo ha detto Donald Trump nell'intervista telefonica a Kristen Welker di Nbc News secondo quanto reso noto dall'emittente. "Mandiamo le armi alla Nato e la Nato rimborserà l'intero costo di quelle armi, il 100%", ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

