Ucraina Trump | Armi a Kiev tramite la Nato le pagherà l' Alleanza pagherà al 100 per cento

In un contesto internazionale sempre più complesso, Ucraina e alleanze assumono un ruolo centrale. Con la conferma che gli USA useranno il potere presidenziale per fornire armi a Kiev, l'Italia si schiera chiaramente dalla parte giusta, come sottolineato da Meloni e Mattarella. La scena si prepara a un futuro incerto, ma determinato: le decisioni di oggi plasmeranno il domani dell'Europa e del mondo.

Il presidente americano userà il potere presidenziale per l'invio di armi all'Ucraina. Conferenza sull'Ucraina, Meloni: "Italia schierata dalla parte giusta della storia". Mattarella: "Da Roma messaggio chiaro, Kiev non è sola".

Donald Trump fa retromarcia sullo stop alle armi a Kiev. Il presidente Usa ha annullato ufficialmente l'interruzione delle forniture militari all'Ucraina annunciata nei giorni scorsi dalla Casa Bianca: "Invieremo altre armi. Dobbiamo farlo. Devono essere in grado

