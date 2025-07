Ucraina media | Armi Usa a Kiev tramite la Nato Trump | lunedì importante dichiarazione sulla Russia

In un contesto internazionale sempre più complesso, le recenti dichiarazioni di Donald Trump rivelano una strategia sottile: armare indirettamente l'Ucraina tramite la NATO, evitando così un coinvolgimento diretto degli Stati Uniti. Questa mossa potrebbe influenzare gli equilibri di potere e la stabilità nella regione. Ma quali saranno le ripercussioni di questa decisione nel panorama geopolitico globale? È un tema di cui si parlerà molto nei prossimi mesi.

Roma, 11 luglio 2025 – Donald Trump intende fornire armi all'Ucraina tramite alleati della Nato che le acquisteranno dagli Usa per poi girarle a Kiev. È quanto riferiscono fonti ben informate ad Axios. "Il presidente americano sta mandando armi difensive alla Nato. La Nato può decidere cosa fare con esse. Non stiamo inviando armi a Kiev", ha sottolineato una delle fonti. Parole che ricalcano quanto detto dallo stesso tycoon nell'intervista telefonica a Kristen Welker di Nbc News e poi riferite dalla stessa emittente. " Stiamo inviando armi alla Nato e la Nato sta pagando per quelle armi, il 100%, quindi quello che stiamo facendo è che le armi inviate vanno alla Nato e poi la Nato darà quelle armi e la Nato sta pagando per queste armi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net