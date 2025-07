Ucraina Mattarella | ‘no alla sopraffazione di potenze armate’

In un momento di crisi globale, le parole di Sergio Mattarella risuonano con forza e solidarietà. Durante la Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina a Roma, il Presidente italiano ha ribadito il sostegno internazionale e l’importanza di far sentire Kiev meno sola di fronte alla sopraffazione di potenze armate. In un contesto di trattative di pace, il suo messaggio è chiaro: questa guerra riguarda tutta la comunità internazionale e richiede unità e determinazione.

"Oggi più che mai è cruciale far sì che Kyev avverta che non è sola in questo delicato passaggio" mentre sono in corso trattative di pace Sergio Mattarella intervenendo alla Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina che si svolge a Roma manda un messaggio di solidarietà forte all'Ucraina. Ribadisce che questa guerra "riguarda tutta la comunità.

