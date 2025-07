Ucraina le notizie del giorno dell’11 luglio

Le notizie dal cuore dell'Ucraina continuano a scuotere l'attenzione mondiale, e oggi, dalla quarta Ukraine Recovery Conference a Roma, emergono segnali chiari di sostegno e determinazione da parte delle massime autorità italiane. La premier Meloni ribadisce che il piano russo di oppressione è fallito, mentre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolinea l'importanza di un impegno condiviso per la pace. In un contesto così complesso, il messaggio che emerge è chiaro: l’Italia si schiera a fianco dell’Ucraina in questa lotta.

Dalla quarta Ukraine Recovery Conference, ospitata a Roma, sono arrivati almeno due messaggi netti dalle massime autorità italiane. Uno lo indirizza la premier Giorgia Meloni verso Mosca. “Il piano russo di tentare di piegare gli ucraini con freddo, fame e paura è fallito”, dice la presidente del Consiglio all’apertura dei lavori. Il secondo messaggio arriva a chiusura della prima giornata di conferenza dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Che lancia un monito: “Oggi è più che mai cruciale far sì che Kiev avverta che non è sola in questo delicato passaggio”. Sia Meloni che Mattarella, insistono su un difficile ma necessario percorso verso la pace, e intanto provano ad allungare lo sguardo sul futuro del Paese aggredito dalla Russia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, le notizie del giorno dell’11 luglio

