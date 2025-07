Ucraina droni russi su ospedale per la maternità di Kharkiv 9 feriti Trump minaccia Mosca | Vedrete cosa succederà - VIDEO

Un attacco droni sui civili di Kharkiv scuote l'Ucraina, con 9 feriti in un ospedale per la maternità. Intanto, Trump minaccia Mosca, promettendo azioni decise: gli Stati Uniti si preparano a rafforzare la difesa ucraina con i sistemi Patriot, in un clima di tensione crescente. Il mondo osserva attentamente cosa accadrà, in un delicato equilibrio tra diplomazia e conflitto. Vedrete cosa succederà.

Il presidente americano ha precedentemente dichiarato che gli Usa forniranno sistemi di difesa area Patriot all'Ucraina attraverso gli alleati della Nato Presunto attacco di droni russi sull'ospedale per la maternità di Kharkiv, nel quale si sono registrati 9 feriti. Il presidente americano D. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, “droni russi” su ospedale per la maternità di Kharkiv, 9 feriti, Trump minaccia Mosca: “Vedrete cosa succederà” - VIDEO

