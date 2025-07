Ucraina conferenza per la ricostruzione Meloni | Impegni per 10 miliardi

A Roma si è conclusa la Conferenza per la Ricostruzione dell’Ucraina, un importante momento di solidarietà e impegno internazionale. La Premier Meloni ha ribadito il sostegno incondizionato dell’Italia a Kiev, annunciando impegni concreti per oltre 10 miliardi di euro. Un passo deciso verso la ricostruzione e la stabilità della regione, dimostrando che l’Italia è al fianco dell’Ucraina nel suo percorso di rinascita.

Si è conclusa a Roma la Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina. La premier Meloni ribadisce il sostegno incondizionato a Kiev e annuncia: “Abbiamo assunto impegni per oltre 10 miliardi di euro”. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, conferenza per la ricostruzione. Meloni: “Impegni per 10 miliardi”

Conferenza sull'Ucraina, Meloni: "Italia schierata dalla parte giusta della storia" | Mattarella: "Da Roma messaggio chiaro, Kiev non è sola" - In un momento cruciale per l'Europa, la conferenza a Roma si rivela un crocevia di tensioni e alleanze strategiche.

Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina: Meloni soddisfatta dell’ingresso Usa nei volenterosi. Starmer e Macron: truppe in Ucraina. La premier allarga la coalizione e spinge sul “fallimento” di Mosca. Di @SimoCanettieri Vai su X

IL CORSIVO DI FRANCO GENZALE La Conferenza a Roma sulla Ricostruzione dell’Ucraina voluta dal nostro ministero degli Esteri. Presente all’evento per gli onori di casa, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rivolta agli altri leader europei ha detto Vai su Facebook

