Ucraina colloquio fra Lavrov e Rubio

Nell'intricato scenario geopolitico, il recente incontro tra i ministri degli Esteri di Russia e Stati Uniti in Malesia rivela tensioni e nuove prospettive. Lavrov ha ribadito la posizione di Putin, mentre Rubio ha evidenziato una possibile evoluzione nella strategia russa sul conflitto. In un contesto mondiale sempre piĂą complesso, le parole di questi leader potrebbero segnare un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali. Scopriamo insieme cosa si cela dietro queste dichiarazioni.

10.48 Incontro in Malesia tra i titolari degli Esteri russo Lavrov e Usa Rubio. "Ho confermato la posizione che il presidente Putin ha espresso anche nella conversazione del 3 luglio" con Trump, ha detto Lavrov dopo il colloquio. A Berlino: Mosca non rappresenta minaccia per l'Europa, se Europa vuole prendere via militarizzazione "ne terremo conto" Rubio ha detto invece che Lavrov gli ha esposto "una nuova idea" russa sul conflitto, che sottoporrĂ a Trump e che "potrebbe potenzialmente aprire la strada verso un percorso" di pace. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

