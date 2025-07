Ucraina Cna | Impegnati nella ricostruzione e in attività di formazione e assistenza alle imprese

Le PMI italiane sono pronte a svolgere un ruolo chiave nella ricostruzione dell’Ucraina, offrendo formazione, assistenza e competenze essenziali per un futuro sostenibile. Enzo Ponzio di Cna Costruzioni ha sottolineato l’impegno delle imprese italiane durante la conferenza internazionale a Roma, ribadendo il loro contributo fondamentale. Come già annunciato al Forum del 2023, il nostro progetto mira a rafforzare collaborazioni durature e a costruire insieme un nuovo domani.

ROMA – Le Pmi rappresentano un pilastro imprescindibile della programmazione dedicata alla ricostruzione dell’Ucraina. È quanto ha sottolineato il presidente di Cna Costruzioni, Enzo Ponzio, intervenendo alla conferenza internazionale per la ricostruzione dell’Ucraina in svolgimento a Roma. Come Cna Costruzioni già in occasione del Forum Internazionale del 2023 sulla Ricostruzione e Ripartenza in Ucraina, “abbiamo presentato un progetto di collaborazione internazionale che ha coinvolto un team di esperti italiani in una missione di rilievo laser scanner 3D in Ucraina. Il progetto ha interessato la Chiesa di Santo Salvatore di Berestove del XII secolo e la Chiesa dei Santi Antonio e Teodosio con l’annesso refettorio, ed è stato portato a termine con successo, dimostrando l’importanza della solidarietà e dell’esperienza nel campo della ricostruzione”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it