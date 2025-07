Uccise con l’ex il padre di lei | ridotta la pena per Limata

Un dramma familiare che ha scosso la comunità di Cervinara. Giovanni Limata, condannato per l’uccisione del padre della sua ex fidanzata, ha visto oggi la sua pena ridursi grazie a un provvedimento della Corte di Appello di Napoli. La decisione apre un nuovo capitolo nella vicenda legale e personale di un giovane che, tra colpe e attenuanti, cerca di ricostruire il suo cammino.

Tempo di lettura: 2 minuti Aveva ucciso insieme alla fidanzata dell’epoca il padre di lei, Aldo Gioia e per questo stava scontando una condanna in carcere di 18 anni. Questa mattina la Corte di Appello di Napoli ha concesso a Giovanni Limata uno sconto di pena: al giovane di Cervinara, difeso dall’avvocato Rolando Iorio, sono state riconosciute attenuanti generiche in via prevalente, accogliendo le argomentazioni difensive avanzate dall’avvocato Iorio riducendo dunque la pena a 16 anni di reclusione. La decisione segue l’accoglimento del ricorso presentato dal suo legale presso la Corte di Cassazione, che aveva disposto l’annullamento della sentenza relativa a Limata, rinviando il procedimento alla Corte d’Assise d’Appello partenopea per una nuova valutazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Uccise con l’ex il padre di lei: ridotta la pena per Limata

