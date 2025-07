Uccisa dal padre perché guadagnava più di lui la storia della tennista indiana Radhika Yadav

Una tragedia sconvolge l'India: Radhika Yadav, brillante tennista e allenatrice di soli 25 anni, è stata brutalmente uccisa dal padre per motivi legati alla sua indipendenza economica. La sua storia mette in luce le terribili conseguenze di tensioni familiari alimentate da ineguaglianze e aspettative tradizionali. Un episodio che scuote la società e ci invita a riflettere sul rispetto dei diritti individuali e sulla lotta contro le dinamiche oppressive.

Si chiamava Radhika Yadav, aveva 25 anni ed era una tennista professionista e allenatrice. Ha perso la vita ieri, giovedì 10 luglio, per mano di suo padre, Deepak Yadav. Il movente sarebbe il fatto che la ragazza, con un buon impiego all’interno di una accademia di tennis della città, guadagnava più del padre e che lui questo non lo avrebbe accettato. A riportare la vicenda è la testata nazionale The Indian Express. Uccisa a colpi di pistola dal padre. L’omicidio sarebbe avvenuto nella casa di famiglia a Gurgaon, città a sud-ovest di Delhi. Ex atleta e poi allenatrice, Radhika aveva giocato nel circuito internazionale di tennis (Itf) sia in singolo che in doppio. 🔗 Leggi su Open.online