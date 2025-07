Ubriaco molesta i passanti creando il caos in via Grande arriva la polizia

Quando l'alcol prende il sopravvento, la situazione può rapidamente degenerare. Oggi, alle 15.30, via Grande è stata teatro di un episodio di caos causato da un uomo in stato di alterazione che molestava i passanti tra via Grande e piazza Guerrazzi. Preoccupati per la sicurezza di tutti, alcuni cittadini hanno immediatamente chiamato la polizia, pronti a riportare la calma. La scena si è conclusa con l'intervento delle forze dell'ordine, ma l'episodio ci ricorda quanto sia importante la prudenza e la responsabilità.

Avrebbe iniziato a dare in escandescenza tra via Grande e piazza Guerrazzi, motivo per cui alcuni presenti, preoccupati per il comportamento dell'uomo, hanno subito richiesto l'intervento della polizia. Allertati per una "persona che sta molestando i passanti"., intorno alle 15.30 di oggi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: polizia - passanti - ubriaco - molesta

Forbici in pugno minaccia i passanti: fermato dalla Polizia Locale - Un uomo di 72 anni, originario di Battipaglia, è stato fermato dalla Polizia Locale mentre minacciava i passanti con delle forbici.

Ha alzato il gomito. Ha cominciato a molestare i passanti. E quando sono arrivati i carabinieri li ha aggrediti, ferendone uno. È accaduto nella notte del 4 luglio nel centro di Faenza, in Corso Saffi. Vai su Facebook

Ubriaco molesta i passanti creando il caos in via Grande, arriva la polizia; Ubriaco molesta i passanti in via Trento: fermato dalla polizia; Ubriaco molesta i passanti e picchia gli agenti.

Ubriaco, 39enne molesta i passanti brandendo un cacciavite: multato e ... - La polizia locale è stata allertata alle 19 di martedì 11 febbraio in via del Carmine. Scrive ilgazzettino.it

Movida, ubriaco molesta i passanti: arrestato dopo una zuffa con la polizia - Era ubriaco e per strada continuava a infastidire le persone impegnate nello struscio notturno fra i locali di Pescara vecchia. Come scrive ilmessaggero.it