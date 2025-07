Ubriachezza molesta danneggiamento di auto e ' finto corriere' | interventi della polizia

La sicurezza urbana resta una priorità, e le forze dell'ordine sono costantemente impegnate nel mantenere l’ordine pubblico. Nelle prime ore del mattino, un intervento tempestivo in via Darsena ha portato all’identificazione di un uomo in evidente stato di ubriachezza molesta, coinvolto anche in danni a veicoli e tentativi di truffa come il finto corriere. La polizia continua a vigilare, garantendo un ambiente più sicuro per tutti.

Prosegue, incessante, il controllo del territorio da parte della polizia. Nelle prime ore del mattino, gli agenti sono intervenuti in via Darsena, a seguito della segnalazione di una persona molesta. L'uomo, in evidente stato di ubriachezza molesta, è stato prontamente identificato e sanzionato.

