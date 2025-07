Tutto pronto per la quinta e ultima puntata dell' evento canoro dell' estate di Rai 1 Carlo Conti e Andrea Delogu stasera in tv conducono Tim Summer Hits Best Of

Estate all’insegna della musica, emozioni e grandi protagonisti: questa sera, su Rai 1, si conclude il viaggio musicale di Tim Summer Hits 2025 con una puntata imperdibile condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu. Un finale che racchiude il meglio delle settimane passate, celebrando la stagione più calda dell’anno con energia e talento. La grande festa musicale dell’estate, quindi, prosegue con il suo quinto e ultimo appuntamento televisivo, regalando un epilogo che resterà nella memoria di tutti gli appassionati.

Il viaggio musicale che ha dato il via all’estate arriva al suo epilogo. Ma lo fa con un ultimo, imperdibile appuntamento. Un medley del meglio visto nelle puntate che ci hanno tenuto compagnia nell’ultimo mese di Tim Summer HIts 2025. La grande festa musicale dell’estate, quindi, prosegue con il suo quinto e ultimo appuntamento televisivo. Con Carlo Conti e Andrea Delogu alla conduzione, la serata promette di essere un altro successo di questa edizione, che ha conquistato il pubblico puntata dopo puntata. L’appuntamento con Tim Summer Hits Best Of è, come sempre, stasera in tv alle 21.30 su Rai 1, con streaming contemporaneo su RaiPlay per chi preferisce seguire l’evento online. 🔗 Leggi su Amica.it