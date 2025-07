Tutto pronto per il Capua Film Festival | ecco il programma completo

Preparati a vivere un’esperienza cinematografica unica: il Capua Film Festival torna con una programmazione imperdibile, tra opere prime, film premiati e voci autoriali che sfidano i confini del racconto. Dopo il grande successo dello scorso anno, con oltre 20.000 spettatori, la quarta edizione promette emozioni intense nei suggestivi Giardini dello Sperone di Capua, dal 14 al 27 luglio. Non perdere l’occasione di scoprire il futuro del cinema!

Opere prime, film premiati e voci autoriali capaci di rimettere in discussione i confini del racconto. Dopo aver coinvolto oltre 20mila spettatori lo scorso anno, torna il Capua Film Fest, con una quarta edizione che si terrà dal 14 al 27 luglio nei Giardini dello Sperone (Via Pomerio, Capua).

Conto alla rovescia per il Capua Film Fest 2025 - Il countdown è ufficialmente iniziato per il “Capua Film Fest 2025”, l’evento cinematografico più atteso dell’estate capuana! Dal 14 al 27 luglio, i giardini dello Sperone al Teatro Ricciardi si trasformeranno in un magico cinema all’aperto, offrendo emozioni, risate e riflessioni sotto le stelle.

