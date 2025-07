Tutti pazzi per le coppie in crisi di Temptation Island bene 4 di Sera News

Tra emozioni e colpi di scena, il giovedì televisivo si anima con gli ascolti: su Rai1, la replica di Don Matteo conquista 2 milioni di spettatori, mentre su Canale5, Temptation Island registra un impressionante 29.6% di share con quasi 3.7 milioni di telespettatori. La serata dimostra ancora una volta come le storie d’amore in crisi attirino il pubblico, generando discussioni e appassionamenti che tengono incollati davanti allo schermo. E questa tendenza sembra destinata a continuare…

Gli ascolti del giovedì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica della fiction Don Matteo (tredicesima stagione), con Terence Hill, Nino Frassica e Nathalie Guetta, siglare il 14.1% di share pari a una media di 2.031.000 spettatori. Su Canale5, la seconda puntata del nuovo ciclo di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia ha invece conquistato una media di 3.697.000 spettatori pari al 29.6%, in ulteriore crescita rispetto a sette giorni fa e stravincendo di nuovo la serata. Su Rai2, la serie Delitti in Paradiso ha segnato una media di 961.000 teste pari al 6.2% di share, e a seguire lo spin-off Ritorno in Paradiso ha siglato 625. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tutti pazzi per le coppie in crisi di Temptation Island, bene 4 di Sera News

In questa notizia si parla di: temptation - island - tutti - pazzi

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

TUTTI PAZZI PER I REALITY: MEGLIO TEMPTATION ISLAND O GRANDE FRATELLO C’è chi ama le tentazioni estive tra falò e lacrime, e chi non rinuncerebbe mai alle dinamiche della Casa più spiata d’Italia! #TemptationIsland #GrandeFratello #RealityS Vai su Facebook

Filippo Bisciglia: l'intervista integrale - Verissimo Video; Temptation Island: tutti pazzi per Salvatore Pisano; Temptation Island: tutti pazzi per il tentatore casertano.

Ascolti tv, tutti pazzi per le coppie in crisi di Temptation Island. Bene 4 di Sera News - Gli ascolti del giovedì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica della fiction Don Matteo (tredicesima stagione), con Terence Hill, ... Riporta iltempo.it

Fenomeno Temptation Island: il 10 luglio tocca i 4 milioni - Il programma di Canale 5 vola con quasi 4 milioni di spettatori davanti alla tv a metà luglio ... Secondo ultimenotizieflash.com