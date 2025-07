Tutti i premiati della quarta edizione del Premio Cinematografico Atena Nike alla Casa del Cinema di Roma

Nella suggestiva cornice dell’Arena della Casa del Cinema di Roma, si è svolta la quarta edizione del Premio Cinematografico Atena Nike, un evento che celebra eccellenze e talenti del cinema italiano. Tra i premiati, nomi prestigiosi come Francesca Comencini, Tommaso Ragno e Margherita Vicario hanno reso questa serata indimenticabile, arricchita dalla presenza di un’ospite d’onore e da premi firmati da Massimo Sirelli. Scopriamo insieme tutti i protagonisti di questa speciale kermesse.

Premiati, tra gli altri, Francesca Comencini, Tommaso Ragno, Martina Scrinzi, Costanza Quatriglio, Margherita Vicario, Loris Lai, Christian Marazziti e Laura Luchetti La serata presentata dall'attrice Antonella Salvucci, i premi realizzati da Massimo Sirelli Si è tenuta nell'Arena della Casa del Cinema di Roma la quarta edizione del Premio cinematografico Atena Nike, dedicato alla celebrazione della Settima Arte e dei suoi protagonisti. Dietro le quinte, una rinnovata direzione artistica che vede tra gli altri il fondatore Fabio Saccuzzo insieme al produttore Giampietro Preziosa e alla corrispondente internazionale Alina Trabattoni; il management artistico con l'attore e direttore di doppiaggio Fabrizio Apolloni, l'attrice Valentina Marchese come coordinatrice del Premio, il casting director Armando Pizzuti, l'attore e producer musicale Salvo Saverio D'Angelo.

