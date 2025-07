Tutte aperte le attività ricettive di Castiglione della Pescaia dopo l’incendio

Dopo l’incendio che ha colpito il campeggio Santapomata a Castiglione della Pescaia, tutte le attività ricettive della zona sono state prontamente riaperte, garantendo un’estate senza interruzioni. La tempestività dei soccorsi e le operazioni di bonifica hanno permesso di ristabilire la piena funzionalità dell’area, assicurando ai visitatori un’esperienza sicura e piacevole. La tranquillità è tornata tra le meraviglie di questa splendida località toscana, pronta ad accogliere tutti con il suo charme unico.

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – L’incendio che ieri ha interessato una porzione del campeggio Santapomata, nella località Le Rocchette, è stato rapidamente circoscritto grazie a un intervento tempestivo e perfettamente coordinato da parte della macchina dei soccorsi. La situazione è rientrata già nel tardo pomeriggio di ieri e oggi (11 luglio) l’intera area è tornata alla completa normalità. In questo momento sono in atto le azioni di bonifica all’interno del campeggio per far tornare agibile anche la zona percorsa dal fuoco. “Vogliamo rassicurare turisti e ospiti – dice il Comune – che tutte le attività ricettive di Rocchette e Castiglione della Pescaia, compreso lo stesso campeggio Santapomata, sono perfettamente operative e stanno regolarmente accogliendo visitatori ”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

