Turrita d’Argento a Olbis Andrè e Mariella Santucci azzurre di basket

Bologna, 11 luglio 2025 - Un premio per il bronzo ottenuto con la nazionale italiana femminile ai recenti europei, giocati anche a Bologna, ma anche per i tanti anni di sacrificio di vittorie e di sconfitte, di gioie e di delusioni. il sindaco Matteo Lepore consegnerà la Turrita d'Argento a Olbis Futo Andrè e Mariella Santucci Vincitrici della medaglia di bronzo ai Campionati Europei FIBA EuroBasket Women Olbis Andrè e Mariella Santucci, questo pomeriggio nella Sala Rossa di Palazzo d'Accursio insignite del riconoscimento della Turrita d'Argento. Il Comune di Bologna vuole celebrare Andrè e Santucci non solo per il risultato conseguito con il terzo posto ai campionati Europei femminili di basket, ma per il cammino fatto di passione e spirito di squadra.