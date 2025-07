Turista americana di 15 anni violentata in albergo Ravello è sotto choc

Una giovane turista americana di soli 15 anni è stata vittima di violenza in un albergo di Ravello, lasciando la comunità sgomenta e sconvolta. L'evento ha acceso i riflettori sulla sicurezza delle destinazioni turistiche e sull’importanza di proteggere le giovani vittime. Il sindaco, con parole di solidarietà, ha espresso vicinanza alla ragazza e alla sua famiglia, mentre le indagini proseguono per fare giustizia. Continua a leggere.

