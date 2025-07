Turchia è iniziato il disarmo del Pkk Erdogan | Passo verso Paese libero dal terrorismo

In un momento storico per la Turchia, il disarmo del PKK rappresenta un passo deciso verso la pace e la stabilità regionale. La cerimonia simbolica nel nord dell’Iraq segna l’inizio di un nuovo capitolo, con Erdogan che avvicina il paese a un futuro libero dal terrorismo. Questa svolta apre speranze di dialogo e riconciliazione, promuovendo un domani più sicuro e pacifico per tutti.

Si è tenuta nel nord dell’Iraq l’attesa cerimonia simbolica in cui i combattenti del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), il gruppo separatista curdo che da decenni conduce una guerriglia in Turchia, hanno iniziato a deporre le armi, primo passo concreto verso il disarmo promesso nell’ambito di un processo di pace. La cerimonia si è svolta sulle montagne fuori dalla città di Sulaymaniyah, nella regione curda semiautonoma dell’Iraq settentrionale. L’appello a deporre le armi di Ocalan. A maggio il Pkk aveva annunciato che si sarebbe sciolto e avrebbe rinunciato al conflitto armato, ponendo fine a quattro decenni di ostilità. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Turchia, è iniziato il disarmo del Pkk. Erdogan: “Passo verso Paese libero dal terrorismo”

In questa notizia si parla di: turchia - iniziato - disarmo - passo

Colloqui di pace a Istanbul: iniziato il trilaterale tra Ucraina, Usa e Turchia | Trump: "Voglio incontrare Putin il prima possibile" - I colloqui di pace a Istanbul segnano l'inizio di un trilaterale tra Ucraina, USA e Turchia. Trump esprime la volontà di incontrare Putin al più presto.

Turchia, è iniziato il disarmo del Pkk. Erdogan: Passo verso Paese libero dal terrorismo; Nel Kurdistan iracheno la cerimonia del disarmo del Pkk; Il Pkk inizia ufficialmente il processo di deposizioni delle armi per la prima volta da 47 anni.

La cerimonia con cui il PKK ha iniziato il suo disarmo - È stata coreografica e serviva a dimostrare che il gruppo curdo intende rispettare la fine di 40 anni di lotta armata contro la Turchia ... Scrive ilpost.it

Nel Kurdistan iracheno la cerimonia del disarmo del Pkk - Si è tenuta nel nord dell'Iraq l'attesa cerimonia simbolica in cui i combattenti del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), il gruppo separatista curdo che da decenni conduce una guerriglia in Tu ... Secondo informazione.it