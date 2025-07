Tucker Carlson e l’intervista a Masoud Pezeshkian | quando il giornalismo fa il suo mestiere

Quando il giornalismo svolge davvero il suo mestiere, sorprende e affascina. È accaduto durante il weekend del 4 luglio, quando Tucker Carlson, ex commentatore di Fox News e figura di spicco dell’universo trumpiano, ha intervistato Masoud Pezeshkian, presidente iraniano. Un momento inaspettato che ha dimostrato come anche chi si pensa nemico possa offrire spunti di riflessione. La reazione della destra istituzionale non si è fatta attendere, ma questa intervista ha aperto nuovi orizzonti nel racconto politico internazionale.

È dura quando sono le persone che hai sempre odiato a fare quello che dovresti fare tu. È quello che molti di noi hanno provato durante il weekend del 4 luglio, quando Tucker Carlson, ex commentatore politico di Fox News diventato polemista-principe dell’universo trumpiano, ha annunciato l’intervista col presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, poco dopo la fine dei 12 giorni di guerra con Israele. La reazione della destra istituzionale non si è fatta attendere: il deputato repubblicano Dan Crenshaw ha definito l’intervista un oltraggio: che disonore usare il Giorno dell’Indipendenza per “dare spazio al leader di uno Stato terrorista che ci chiama il Grande Satana”. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Tucker Carlson e l’intervista a Masoud Pezeshkian: quando il giornalismo fa il suo mestiere

