Tu cantele se vuoi emozioni | ultimo concerto del Goethe Chor

Non perdere l'occasione di vivere un’intensa esperienza musicale: l’11 luglio alle ore 21, Villa Riso ospiterà l’ultimo concerto della stagione estiva 2025 del Goethe Chor, intitolato "Tu cantale se vuoi… Emozioni". Un viaggio emozionale attraverso brani corali a cappella, scelti per far vibrare il cuore e risvegliare sentimenti profondi. Vieni a lasciarti coinvolgere da questa magia sonora e a condividere un momento indimenticabile!

Venerdì 20 giugno, alle ore 21, presso la Real Cantina Borbonica di Partinico, il Goethe Chor proporrà un concerto dal titolo "Tu cantale se vuoi….Emozioni". Il Goethe Chor, coro polifonico a cappella di Palermo, nasce nel 2001, patrocinato dal Goethe Zentru

Il Goethe Chor canta le emozioni: il concerto con raccolta fondi a Palermo.

