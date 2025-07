TS – Modesto alla Juventus Comolli ha preso il direttore tecnico! Chi è l’ex pupillo di Galliani a Monza

La Juventus ha ufficialmente scelto François Modesto come nuovo Direttore Tecnico, segnando un importante passo nella rivoluzione dirigenziale. Dopo aver valutato vari profili, Damien Comolli ha deciso di puntare sull’ex Monza, preferendolo ad altri ex bianconeri come Ribalta e Ottolini. Questa scelta sottolinea la volontà della società di rinforzare il settore tecnico con un professionista che porta esperienza e fresh perspective. È il primo tassello di un rinnovamento che promette grandi novità.

2025-07-11 15:00:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: La Juventus ha sciolto le riserve per il nuovo Direttore Tecnico. Damien Comolli, dopo aver sondato e valutato diversi profili, ha scelto François Modesto. Nel ventaglio delle opzioni erano presenti due ex bianconeri: Javier Ribalta e Marco Ottolini, ma l’ex Monza ha convinto il dirigente juventino a puntare su di lui. Va a colmare una casella vuota dalla rivoluzione dirigenziale, in attesa di sciogliere il nodo del dirigente sportivo. Juve, il nuovo dt: chi è François Modesto. Grande conoscitore del calcio italiano, con un passato da calciatore in Serie A con la maglia del Cagliari (galeotta un’amichevole del Bastia sotto gli occhi di Cellino, allora patron degli isolani) e uno da dirigente nel Monza, nella sua carriera in campo è stato anche allenato da Didier Deschamps, che lo volle nel suo Monaco. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: modesto - juventus - comolli - direttore

La Juventus parte con una goleada contro il modesto Al-Ain al debutto nel Mondiale per club - La Juventus esordisce nel Mondiale per club con una prestazione da sogno, schiacciando l’Al-Ain con un secco 5-0 all’Audi Field di Washington.

François #Modesto nuovo direttore tecnico della #Juventus. Scelta condivisa da #Comolli e #Chiellini #Calciomercato Vai su X

Comolli ha scelto il suo direttore tecnico ? Non è ancora ufficiale ma sembra manchi poco per esserlo: François Modesto sarà il nuovo direttore tecnico della Juventus. Ancora nessuna novità sul direttore sportivo. Il francese ha lavorato a Monza, Olympiak Vai su Facebook

La Juve parla francese: Comolli sceglie François Modesto come nuovo direttore tecnico; Juventus, Comolli ha deciso: François Modesto nuovo direttore tecnico; Chi è François Modesto, la Juventus ha il suo nuovo direttore tecnico scelto da Comolli.

Pagina 2 | Modesto alla Juventus, Comolli ha preso il direttore tecnico! Chi è l'ex pupillo di Galliani a Monza - Anche Modesto ha molti collegamenti con l'Italia, dove ha giocato (cinque anni a Cagliari con 150 presenze tra A e B), dove ha fatto il dir ... Lo riporta tuttosport.com

Modesto alla Juventus, Comolli ha preso il direttore tecnico! Chi è l'ex pupillo di Galliani a Monza - Damien Comolli, dopo aver sondato e valutato diversi profili, ha scelto François Modesto. Riporta msn.com