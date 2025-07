Trump visita il Texas devastato dalle alluvioni mentre aumentano le polemiche

L’11 luglio, Donald Trump si recherà in Texas, una regione martoriata dalle devastanti alluvioni che hanno tolto la vita a oltre 120 persone. Mentre le polemiche contro il governo e le autorità locali si intensificano, questa visita potrebbe rappresentare un momento cruciale per affrontare le criticità e cercare soluzioni condivise. Resta con noi per scoprire come si svilupperà questa importante presa di parola.

L’11 luglio Donald Trump effettuerà una visita in Texas, devastato da alluvioni che hanno causato la morte di almeno 120 persone, in un momento in cui si moltiplicano le accuse contro il governo e le autorità locali. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Trump visita il Texas devastato dalle alluvioni, mentre aumentano le polemiche

In questa notizia si parla di: trump - visita - texas - devastato

La visita di Trump in Medio Oriente: importanza attuale e futura - La visita di Donald Trump in Medio Oriente segna un momento cruciale per la stabilità della regione e le sue dinamiche geopolitiche.

L'annuncio di Trump: "Dazi al 50% al Brasile per il processo a Bolsonaro" e "per gli attacchi alle libere elezioni e ai diritti della libertà di parola" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/07/09/dazi-von-der-leyen-puntiamo-allintesa-con-gli-usa.-ft-piu Vai su Facebook

Trump visita il Texas devastato dalle alluvioni, mentre aumentano le polemiche; Le inondazioni che hanno devastato il Texas e le responsabilità di Trump; Alluvione in Texas, il numero dei morti continua a salire: almeno 111. Si cercano 159 dispersi. Venerdì Trump arriverà con Melania.

Alluvione Texas, oggi la visita di Trump a Kerville. Il bilancio è arrivato a 120 morti e 170 dispersi. L’accusa: “Nessuno ha ordinato l’evacuazione” - Autorità locali accusate dagli abitanti sui ritardi dell’allerta ... Da msn.com

Trump visita il Texas devastato dalle alluvioni, mentre aumentano le polemiche - L’11 luglio Donald Trump effettuerà una visita in Texas, devastato da alluvioni che hanno causato la morte di almeno 120 persone, in un momento in cui si moltiplicano le accuse contro il governo e le ... internazionale.it scrive