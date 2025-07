Trump invitato in Cina per incontrare Xi l’annuncio di Rubio dopo l’incontro con Wang Entrambi vogliono che avvenga

Donald Trump è stato invitato in Cina per incontrare Xi Jinping, segnando un passo importante nelle relazioni internazionali. L'annuncio, fatto dal Segretario di Stato americano Marco Rubio a Kuala Lumpur dopo un incontro con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, sottolinea un desiderio condiviso di dialogo e dialogo costruttivo. Entrambe le parti vogliono che questa visita avvenga, aprendo nuove prospettive per la cooperazione globale e la stabilità regionale.

Kuala Lampur, 11 luglio 2025 - Donald Trump è stato invitato in Cina per incontrare Xi Jinping, lo ha reso noto il Segretario di Stato americano Marco Rubio ai giornalisti a Kuala Lumpur, dopo aver incontrato per la prima volta il capo della diplomazia cinese, Wang Yi, a margine delle riunioni dei ministri degli Esteri dell'Asean (Il blocco dei Paesi del Sud-est asiatico di cui non fanno parte né gli Usa né la Cina). "È una visita che vuole fare e quindi lavoreremo per trovare la data giusta", ha sottolineato Rubio assicurando ola disponibilità del presidente Usa di incontrare l'omonimo cinese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Trump invitato in Cina per incontrare Xi”, l’annuncio di Rubio dopo l’incontro con Wang. "Entrambi vogliono che avvenga"

