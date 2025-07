Trump invierà armi Usa a Kiev pagate al 100%’ dalla Nato

In un clima di tensione crescente, Donald Trump ha rivelato un accordo rivoluzionario con la NATO, che prevede l'invio di armi all'Ucraina con il supporto finanziario totale dell'Alleanza. Questa mossa potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici e rafforzare la posizione degli Stati Uniti nella regione. Ma quali saranno le ripercussioni di questa decisione? Scopriamo insieme i dettagli di questa strategia e le sue implicazioni a livello internazionale.

WASHINGTON, 11 LUG – Donald Trump ha annunciato alla Nbc di aver raggiunto un accordo con la Nato in base al quale gli Stati Uniti invieranno armi all’Ucraina tramite l’Alleanza e la Nato pagherà tali armi “al cento per cento”. “Invieremo armi alla Nato, e la Nato pagherà tali armi al cento per cento”, ha. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it