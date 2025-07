Trump in versione Superman la foto pubblicata dalla Casa Bianca | Simbolo di speranza

Una foto sorprendente ha fatto il giro dei social: Donald Trump, nei panni di Superman, viene presentato come un simbolo di speranza e giustizia dalla Casa Bianca. L’immagine, dall’iconica posa con mantello rosso e S sul petto, ha catturato l’attenzione di milioni, evocando il sogno americano e la forza che sta dietro a un leader. Ma cosa vuole davvero comunicare questa scelta iconografica? È un messaggio di potenza, speranza o propaganda?

Una foto di Donald Trump nei panni di Superman è stata pubblicata dall'account ufficiale Instagram e X della Casa Bianca. Il presidente americano è ritratto nell'iconica posa del supereroe, con mantello rosso, la tuta blu e la S sul petto. Il post recita: « Il simbolo della speranza. Trump. Giustizia». Poi prosegue con la frase «The American Way», che significa «Alla maniera americana». E infine: «Superman Trump». Il post ha avuto oltre 17 milioni di visualizzazioni in poche ore e continua a ricevere like, commenti e retweet. Le interazioni totali sono oltre 100 mila. THE SYMBOL OF HOPE. TRUTH.