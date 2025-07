Trump impone dazi del 35% al Canada dal 1° agosto In arrivo anche la lettera per l’Unione europea

Dall’1 agosto, la tensione tra Stati Uniti e Canada si intensifica con l’annuncio di Trump di imporre dazi al 35%, una mossa che potrebbe scuotere gli scambi commerciali. La decisione, comunicata via social e preludio di un’ulteriore comunicazione all’Unione Europea, apre uno scenario incerto e carico di sfide per i mercati globali. Resta da capire come reagiranno le economie coinvolte e quali saranno le future mosse diplomatiche.

Dal 1° agosto scatteranno i dazi verso il Canada, e saranno al 35%. E a breve arriverà la comunicazione anche per quanto riguarda l’ Unione Europea. A comunicarlo è stato lo stesso Donald Trump sul suo social, Truth: una lettera pubblicata poco dopo l’intervista a Nbc, nella quale il presidente aveva preannunciato per oggi la comunicazioni sulle tariffe a Ottawa. I dazi nel 35% non saranno applicati ai beni conformi all’accordo di libero scambio fra Stati Uniti, Canada e Messico, per i quali l’esenzione in vigore resta, ha spiegato un funzionario della Casa Bianca. Trump aveva applicato in precedenza tariffe del 25% ai beni non Usmca (l’accordo Stati Uniti-Messico-Canada) così come è conosciuto l’accordo di libro scambio, ma ora – come certificato dalla lettera al premier Mark Carney – i dazi saliranno al 35% dal primo agosto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it