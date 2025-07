Trump | Dall’1 agosto dazi al 35 per cento per il Canada oggi la lettera all’Unione europea

In un clima di tensione commerciale globale, Donald Trump ha deciso di intensificare le tariffe, imponendo un dazio del 35% sul Canada e annunciando l'invio di una lettera all'Unione Europea. La sua strategia mira a rinegoziare gli equilibri commerciali, con l'obiettivo di imporre tariffe generalizzate tra il 15% e il 20% sui partner internazionali. Ma cosa si nasconde dietro queste mosse? La risposta è ancora tutta da scoprire.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha imposto dazi del 35 per cento al Canada e ha annunciato che l’Unione Europea riceverĂ la lettera sulle tariffe nel corso della giornata di oggi. Ma non solo: il presidente ha affermato che intende imporre dazi generalizzati del 15 per cento o del 20 per cento sulla maggior parte dei partner commerciali. “Diremo semplicemente che tutti i Paesi rimanenti”, quelli che non hanno ricevuto le lettere sulle tariffe, “pagheranno, che sia il 15 per cento o il 20 per cento”, ha detto Trump in un’intervista a Nbc. I dazi nel 35 per cento non saranno applicati ai beni conformi all’accordo di libero scambio fra Stati Uniti, Canada e Messico, per i quali Trump aveva applicato in precedenza tariffe del 25 per cento. 🔗 Leggi su Tpi.it