Trump ' armi Usa a Kiev tramite Nato che pagherà al 100%'

Donald Trump ha recentemente annunciato alla NBC un accordo con la NATO per l'invio di armi all'Ucraina. Secondo il suo piano, gli Stati Uniti forniranno mezzi militari, come i missile Patriot, alla NATO, che si farà carico del costo totale. Un'operazione strategica che potrebbe cambiare gli equilibri di potere e rafforzare la collaborazione internazionale. Ma quali saranno le implicazioni di questa alleanza? Scopriamolo insieme.

Donald Trump ha annunciato alla Nbc di aver raggiunto un accordo con la Nato in base al quale affinché gli Stati Uniti invieranno armi all' Ucraina tramite l'Alleanza la Nato pagherà tali armi "al cento per cento". "Invieremo armi alla Nato, e la Nato pagherà tali armi al cento per cento", ha dichiarato il presidente. "Invieremo i Patriots alla Nato, e poi la Nato li distribuirà", ha spiegato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net