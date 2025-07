Trump annuncia | Dal primo agosto dazi del 35% al Canada | L' Ue attende la lettera del presidente americano

Il mondo si prepara a nuove tensioni economiche mentre Trump annuncia dazi del 35% sul Canada, alimentando l’incertezza globale. L’UE attende con apprensione la lettera del presidente americano, che mira a imporre tariffe del 15% o 20% sui partner commerciali. Il presidente dei bancari italiani avverte: “Disinnescare i dazi o si rischia la recessione”. La partita delle tariffe è appena cominciata, e le conseguenze potrebbero essere decisive.

Il presidente americano vuole imporre tariffe generalizzate del 15% o del 20% alla maggior parte dei partner commerciali. Il presidente dei bancari italiani: "Disinnescare i dazi o c'è il rischio recessione". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump annuncia: "Dal primo agosto dazi del 35% al Canada" | L'Ue attende la lettera del presidente americano

In questa notizia si parla di: presidente - dazi - americano - trump

Draghi contro Trump: "Con i dazi siamo arrivati al punto di rottura" | Il presidente americano vola in Qatar - In un contesto di tensioni commerciali, Donald Trump vola in Qatar per siglare un accordo strategico con Mohammed bin Salman.

SCOPPIA LA GUERRA DEI DAZI TRA USA E BRASILE - Il presidente americano attacca politicamente il suo omologo brasiliano Lula da Silva. Trump minaccia dazi del 50% sui prodotti del verde-oro, ovvero il rame. Questo materiale è definito così per il suo r Vai su Facebook

L'accordo sul commercio con il presidente americano Donald Trump lascerà l'Unione europea con dazi più elevati rispetto a quelli concordati dagli Stati Uniti con la Gran Bretagna. Lo riporta il Financial Times #ANSA Vai su X

Trump annuncia dazi al 35% per il Canada dal 1° agosto: Se reagite li aumenteremo - Rubio incontra Wang in Malesia; Dazi, Trump: «Ue riceverà la lettera oggi». Per il Canada tariffe del 35% dal primo agosto; Guerra dei dazi Usa e Ue, quali sarebbero gli effetti e chi pagherebbe il conto.

Dazi al 35% per il Canada. Trump: "Se reagite lo aumenteremo". Oggi attesa la lettera all'... - Il presidente americano Donald Trump ha annunciato dazi al 35% per il Canada a partire dal 1 agosto. Riporta msn.com

I dazi di Trump sono sempre più politici - Li usa per ottenere concessioni dagli altri paesi in ambiti anche molto distanti dal commercio, coronando una sua vecchia ossessione ... Scrive ilpost.it