Truffe agli anziani il video dei carabinieri per difendersi dai raggiri

In un’epoca in cui le truffe rivolte agli anziani sono sempre più sofisticate, il video dei carabinieri di Bologna “Oltre le apparenze” rappresenta un prezioso strumento di prevenzione. Attraverso un cortometraggio coinvolgente, vengono illustrate le tecniche utilizzate dai raggiri e i segnali da non sottovalutare, come il falso invito a pagare soldi. Conoscere questi metodi è fondamentale per proteggersi e mantenere al sicuro i propri cari. La consapevolezza è la prima difesa contro le truffe.

Bologna, 11 luglio 2025 – “I carabinieri non chiedono mai soldi: quello è il segnale che permette di riconoscere subito una truffa ”. È questo il messaggio che l’arma dei carabinieri di Bologna intende trasmettere con ‘ Oltre le apparenze ’, un cortometraggio informativo che mostra le modalità di truffa agli anziani e che spiega come difendersi. I malintenzionati si fingono carabinieri e, con la scusa di un familiare coinvolto in un grave incidente, chiedono denaro o gioielli. Invitano la vittima a preparare tutto, promettendo che un “collega” passerà a ritirare l’importo: si presenta così un falso carabiniere al domicilio della vittima, che, ispirando fiducia, completa la truffa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Truffe agli anziani, il video dei carabinieri per difendersi dai raggiri

