Truffe agli anziani | il cortometraggio dei carabinieri per dire no ai raggiri | VIDEO

In un mondo dove le truffe agli anziani sono all'ordine del giorno, il cortometraggio “Oltre le apparenze” dei carabinieri si fa portavoce di un messaggio fondamentale: prevenire e riconoscere i raggiri più comuni. Interpretato dall’attrice Lucia Ricalzone, il video mira a sensibilizzare le persone più vulnerabili, diffondendo strumenti pratici per evitare di cadere nelle trappole più insidiose e garantire così un futuro più sicuro per tutti.

Come evitare di cadere nelle truffe più comuni. Fulcro dell’iniziativa è il cortometraggio “Oltre le apparenze”, interpretato dall’attrice imolese Lucia Ricalzone, volto a sensibilizzare le persone più vulnerabili - in particolare gli anziani - sui rischi legati ai raggiri sempre più diffusi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

