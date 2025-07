Truffatore raccoglie offerte per il restauro del santuario di Vittorio Veneto

Attenzione, cittadini di Vittorio Veneto: si moltiplicano le truffe ai danni di anziani, con falsi incaricati che si spacciano per restauratori del santuario locale. Giovedì 10 luglio, un uomo misterioso ha tentato di ingannare una signora della parrocchia di San Silvestro, presentandosi con un cartellino falso e offrendo interventi inesistenti. Restate vigili e diffidate da richieste sospette: la sicurezza della nostra comunità dipende dalla vostra attenzione.

Truffatori in azione a Vittorio Veneto. Giovedì scorso, 10 luglio, una persona ignota si è recata presso l'abitazione di un'anziana, residente nella parrocchia di San Silvestro Papa di Costa di Vittorio Veneto, esibendo un non meglio identificato cartellino, si è presentato come incaricato della.

